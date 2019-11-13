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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir'de korkunç cinayet...Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

İzmir'de korkunç cinayet...Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

olay yerinden görüntü

Ayetler Jandarma İtiraf Cinayet 

-jandarma ekiplerinden görüntü
-detaylar

( İZMİR -1) İZMİR

- İzmir'in Kiraz ilçesinde, aynı aileden 1'i kadın 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu. Olay, Kiraz ilçesi Çayağazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Akkeçe (40), eşi Döndü Akkeçe (38), oğulları Kemal Akkeçe (17) ve akrabaları Erol Akkeçe (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu. Olaya ilişkin ölen kişilerin akrabaları olduğu belirtilen M.A. (35) jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayetleri işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.
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