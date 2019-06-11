İzmir’de kızlarını av tüfeğiyle vuran baba tutuklandı



- İzmir’in Bayraklı ilçesinde av tüfeğiyle iki kızına ateş eden ve yaralanmalarına sebep olan baba tutuklandı. Dün akşam saatlerinde iddiaya göre cinnet getiren ve av tüfeğiyle kızları Sudenaz S. (16) ve Gamze S. (13)’ye ateş açan baba M.K.S. (45)’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından zanlı sev edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.K.S’nin olayın ardından verdiği ilk ifadede yat kaptanlığı yaptığı için bazı günler eve gelemediğini ve bu gecelerde kızlarının annelerini darp ettiği söylediği belirtilmişti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri süren kardeşlerin durumlarının ise iyiye gittiği öğrenildi.

