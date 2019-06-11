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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
İzmir’de kızlarını av tüfeğiyle vuran baba tutuklandı

İzmir’de kızlarını av tüfeğiyle vuran baba tutuklandı

arşiv görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Trol 


- İzmir’in Bayraklı ilçesinde av tüfeğiyle iki kızına ateş eden ve yaralanmalarına sebep olan baba tutuklandı. Dün akşam saatlerinde iddiaya göre cinnet getiren ve av tüfeğiyle kızları Sudenaz S. (16) ve Gamze S. (13)’ye ateş açan baba M.K.S. (45)’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından zanlı sev edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.K.S’nin olayın ardından verdiği ilk ifadede yat kaptanlığı yaptığı için bazı günler eve gelemediğini ve bu gecelerde kızlarının annelerini darp ettiği söylediği belirtilmişti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri süren kardeşlerin durumlarının ise iyiye gittiği öğrenildi.
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