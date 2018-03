İzmir'de kentsel dönüşüm sevinci

--Röportajlar

- İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk kentsel dönüşüm uygulaması olan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’nin birinci etabındaki 9 bloğun tamamında kaba inşaatları tamamladı. Yeni konutlarını gezen Uzundereliler, tüm alt yapısıyla birlikte bu yaz aylarında teslim edilecek evlerine kavuşacakları günü iple çekmeye başladı.

Farklı alanlarda Türkiye'ye örnek uygulamalar ortaya koyan İzmir Büyükşehir Belediyesi, "yerinde ve uzlaşmaya dayalı" kentsel dönüşüm modeli ile bu konuda da öncü bir rol üstlendi. Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki eski ve sağlıksız yapıların bulunduğu arazi üzerinde, konut sahiplerinin rızasıyla örnek bir dönüşüme imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, birinci etaptaki binaların tamamının kaba inşaatını tamamladı. 280 konut ve 33 iş yerinden oluşan 9 blokluk ilk etap konutların 7 bloğunda ince işlerin tamamlandığını, 2 blokta ise altyapı çalışmalarının sürdüğünü kaydeden İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki konutların 2018’in yaz aylarında hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi. Kaliteli bir mahalle oldu Uygulanan "yerinde ve uzlaşmaya dayalı dönüşüm" modeliyle sadece İzmir'de değil, Türkiye'de de merakla beklenen Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk hak sahipleri, evlerine kavuşacakları yaz aylarını sabırsızlıkla beklemeye başladı.

25 senedir gecekonduda yaşadıklarını söyleyen kuaför Uğur Aydoğmuş, yeni evini gezerken heyecanını şu sözlerle ifade etti: “Caminin orada evim vardı. Buraya kentsel dönüşümü getiren ve kalitesini artırıp nezih bir aile ortamı oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Yeni binalarımız 21. yüzyıla göre tasarlandı ve deprem yönetmeliğine uygun yapıldı. Gezdik, gördük ve çok beğendik. Burada oturacak insanlar çok şanslı. Ulaşım olarak her yere çok yakın. Şehir merkezi 17 dakika, havalimanı 10 dakika, Balçova ve Gaziemir 5 dakika, yeni yapılan fuar alanı 3 dakika. İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde kaliteli bir mahalle, kaliteli bir semt oldu burası. Oturmaya değer bir yer haline geldi.” "Telaşımız mutluluktan" Yeni evlerini eşi Uğur Aydoğmuş ile birlikte gezen Sultan Aydoğmuş'un mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu. Gezdiği her köşeye yerleştireceği eşyaların planlarını yapan Sultan Aydoğmuş, “Eski evimiz gecekonduydu. Sobalıydı, çatımız akıyordu, merdivenlerimizden sular geliyordu. Yeni evimizde kalorifer, asansör her şey var. Telaşımız mutluluktan. Yapılan kentsel dönüşümden çok memnunum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na özellikle teşekkür ediyorum. Çevre düzenlemesi de olduğunda, çocuk alanları, parklar, yeşil alanlar olduğunda, daha da rahat edeceğiz ve mutlu ola cağız. İzmir’in her gecekondu bölgesine böyle kentsel dönüşümün girmesini diliyorum” diye konuştu.

"Bayıldık" Eski evlerinin kışın çok soğuk olduğunu söyleyen başka bir hak sahibi Selami Dinçer ise, eski evlerinin kışın çok soğuk olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Bir tarafımız ısınırken diğer tarafımız donuyordu. Şimdi her şey çok güzel, tertemiz oldu. Allah İzmir Büyükşehir Belediyesinden ve başkanımızdan razı olsun. Yeni evimize bayıldık, bayıldık." Kuralar temmuzda çekilmişti İzmir Büyükşehir Belediyesi, birbirine komşu olan 1. etap ve 2. etap ihale kapsamında; 32.783 m yüzölçümü 4 imar adasında, toplam 702 konut ve 73 işyeri olmak üzere 775 bağımsız birim ve yaklaşık 112 bin m inşaat gerçekleştirilecek. Böylece 1. ve 2. etap ihale alanı içinde bulunan 116 yapıda 304 bağımsız birim yenilenmiş olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, inşaat çalışmaları hızla devam eden Uzundere'deki ilk etap konutların kura çekimini, 4 Temmuz 2017 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirmişti. Sıra ikinci etapta İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Uzundere Mahallesinde başlattığı dönüşümün ikinci etap ihalesini de sonuçlandırdı. 11182 ada, 7 parsel ve 11184 ada, 10 parsel üzerinde "Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapımı" için gerçekleştirilen ihaleyi, tek başına teklif veren Folkart Yapı Sanayi Ticaret A.Ş. kazandı. Projenin ilk etap yapım işini de üstlenen Folkart Yapı, kısa zaman içinde ikinci etabın çalışmalarına başlayacak. İzmir dönüşüyor Kentsel dönüşüm uygulamalarını İzmir geneline yaymayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1/25.000 ölçekli plan ile kent bütününde 4700 hektarlık "Sağlıklaştırma/ Yenileme Program Alanı"nı belirledi. "Afete Maruz Alanlar" olarak bilinen Kadifekale, Gürçeşme ve Yeşildere'de etkin çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy, Ege Mahallesi, Bayraklı, Ballıkuyu, Aktepe-Emrez, Güzeltepe ve Uzundere'de de "yerinde dönüşüm" çalışmalarını sürdürüyor.