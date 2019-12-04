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04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir'de kar sürprizi

İzmir'de kar sürprizi

-Bozdağ Kayak Merkezi detaylar

Sağanak Yağış Kar Sürprizi Yağan Kar Yağışı 

--Genel detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Ödemiş ilçesinde, şiddetini artıran kar yağışı Bozdağ Kayak Merkezini beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün soğuk hava uyarısının ardından yaşandı. Uyarının ardından mevsimin ilk karı Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezine düştü. Lapa lapa yağan kar ile birlikte bölge beyaza büründü. Yağışın devam edeceği belirtilirken, Ödemiş merkezde ise sağanak yağışın etkili olduğu görüldü.
(HG-NT-Y)
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