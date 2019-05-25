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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir'de işçi servisi devrildi: 7 yaralı İzle

İzmir'de işçi servisi devrildi: 7 yaralı İzle

- İzmir 'de işçi servisi devrildi - 7 yaralı - Olay yerinden genel görüntüler - Polis ekiplerinin kazaya müdahalesiİZMİR (AA) - İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.A.K. idaresindeki 35 TYH 15 plakalı minibüs, Bağyurdu Kavşağı yakınlarında devrildi.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada, sürücü dahil 7 kişi yaralandı.Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, Turgutlu ve Kemalpaşa Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.

Polis Polis Ekipleri İşçi Servisi 

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