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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İzmir'de iş yerinde yangın Video

İzmir'de iş yerinde yangın Video

- İtfaiye ekiplerinin rulman atölyesinde çıkan yangına müdahale etmesi - İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin bekleyişi - Dumandan etkilenen bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildiİZMİR (AA) - İzmir 'in Buca ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Seyhan Mahallesi 629/3 sokaktaki rulman atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine polis, 112 acil sağlık ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri söndürme çalışması sırasında iş yeri içinde dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde hafif yanıklar olan birini gördü.Üzerinden kimlik çıkmayan ve çevredekilerin Suriye uyruklu olduğunu belirttiği erkek şahıs, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Polis Hastane Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

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