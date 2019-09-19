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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı İzle

İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı İzle

olay yerinden görüntü

Sağlık Ekibi Jandarma Silahlı Kavga Bild Sağlık Ekipleri 

-sağlık ekiplerinden görüntü
-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Tire ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı TOKİ Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine bir apartmanın penceresinden ateş açıldı. Açılan ateş neticesinde H.S., A.K. ve B.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çok sayıda kişiyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü.
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