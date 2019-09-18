İzmir’de ikamette buzdolabı patladı: 1 yaralı

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( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in Buca İlçesinde bir ikamette buzdolabı patladı. Patlama sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, saat 22.00’da ilçeye bağlı Kozağaç Mahallesi 273/1 sokakta bulunan 2 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. Demir Y. ve Gülzade Y., çiftine ait ikamette henüz belirlenemeyen sebepten dolayı buzdolabı patladı. İddiaya göre, ev sahibi Demir Y., iş çıkışı evine geldi. Daire kapısını açıp içeri girdiği esnada salon kısmında çıkan yangın sonucu gaz sıkışmasından dolayı buzdolabı patladı. Patlamanın etkisiyle saçları ve kolları yanan Demir Y., kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Patlama esnasında evde başka bir kimsenin olmaması teselli olurken, patlama sesiyle panik yaşayan mahalleli durumu polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiyeye bilgi verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaralanan ev sahibi Demir Y.’yi, Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri kısa sürede kullanılamaz hale gelen evdeki yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışması başlattı. Görgü tanıklarından Tekin Yaşar (45), patlamanın olduğunu ve herkesin koşmaya başladığını ifade ederek şunları söyledi: “Demir abi içeride mücadele etti. Kolu, bacakları yanıktı. Şuan hastaneye kaldırıldı. Daha sonra itfaiye gelerek yangına müdahale etti. Vatandaşlar 10-15 tane hortumla yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı” dedi.

Öte yandan, polis patlamayla ilgili soruşturma başlattı. (Mİ-

