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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir'de hemzemin geçitte kaza: 1 ölü İzle

İzmir'de hemzemin geçitte kaza: 1 ölü İzle

- Trenden görüntüler - Araçtan görüntü - DetaylarİZMİR (AA) - İzmir 'in Bayındır ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Yakacık mevkisindeki hemzemin geçide kontrolsüz şekilde giren 80 yaşındaki Ali Yörük'ün kullandığı 35 ZRA 43 plakalı otomobile Ödemiş - İzmir seferini yapan "32724" sefer sayılı banliyö treni çarptı.Otomobilin üç parçaya ayrıldığı kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kaza nedeniyle hattaki tren seferleri durduruldu.

Hemzemin Geçit Tren Seferleri Sağlık Ekipleri Trol 

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