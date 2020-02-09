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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
İzmir'de hastane yangını paniği: Hastalar sedyelerle tahliye ediliyor Haberi

İzmir'de hastane yangını paniği: Hastalar sedyelerle tahliye ediliyor Haberi

Hastaların tahliye edilmesi

Polis Hastane Hastane Yangını Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

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( İZMİR - TOPLU)- Hastalar sedyelerle tahliye ediliyor İZMİR

- İzmir'de özel bir hastanenin çatı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyük paniğe yol açan yangında, hastalar sedyelerle tahliye edildi. İzmir'in Konak ilçesi Üçyol semtinde bulunan 7 katlı özel bir hastanenin çatı bölümünde, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Binada bulunan hastalar tahliye edilmeye devam ediyor. Öte yandan bazı hastalar da sedyelerle tahliye ediliyor. Adeta can pazarının yaşandığı yangında, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca çevre hastanelerden çok sayıda ambulans da bölgeye geldi. Hastalar, ambulanslarla çevre hastanelere taşınırken polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Yangının soğutma çalışmalarının başladığı öğrenildi. (CA-
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