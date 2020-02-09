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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
İzmir'de hastane yangını: Hastalar tahliye ediliyor

İzmir'de hastane yangını: Hastalar tahliye ediliyor

yükselen dumanlar

Hastane Hastane Yangını Yükselen 

-ekiplerin müdahalesi
-Hastaların tahliye edilmesi

( İZMİR - 3) İZMİR

- İzmir'de özel bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten hastanede yangın çıktı. Binada bulunan hastalar hemen tahliye edilirken, bölgede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (CA-
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