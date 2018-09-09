İzmir’de Haluk Levent rüzgarı esti

--Gündoğdu Meydanı'nda yürüyüş

--Haluk Levent konserinden görüntüler



( İZMİR ) - İZMİR



- İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Haluk Levent, Gündoğdu Meydanı’nda İzmirliler’e müzik ziyafeti yaşattı. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sabah başlayan ve gün içinde devam eden resmi törenlerin ardından akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na 350 metrelik dev Türk bayrağı ve fener alayıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Gündoğdu Meydanı hınca hınç dolarken, ışık gösterileri ve havai fişeklerle gece aydınlandı. Gösterilerin ardından Haluk Levent sahneye çıktı ve en sevilen şarkılarını İzmirliler için söyledi.



Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunu doyasıya kutladı. Konserin sona ermesinin ardından vatandaşların büyük bir kısmı Kordon Boyu’nda zaman geçirdikten sonra evlerinin yolunu tuttu.

