Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İzmir'de halkı galeyana getirip terör propagandası yapan zanlılara gözaltı

İzmir'de halkı galeyana getirip terör propagandası yapan zanlılara gözaltı

Şüphelilerden ve emniyet ekibi görüntü

( İZMİR ) İZMİR

Sosyal Medya Güvenlik Güçleri Kalaba Propaganda Saldırı 


- İzmir’de sokak eylemlerinde halkı, güvenlik güçlerine karşı galeyana getirerek saldırı yaptıracak ve terör propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, sokak eylemlerinde rol alarak kalabalığı güvenlik güçlerine karşı galeyana getirerek saldırı yaptıracak şahıslar ve sosyal medyada terör örgütlerini ve örgüt mensuplarını övücü propaganda yapan şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar sonucunda terör propagandası yapan 6 zanlı tespit edildi. Şahısların tespitinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama ve arama kararıyla İzmir ve Urla ilçesinde operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait mermi, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokuman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın, Terörle Mücadele Şubesi tarafından devam ettiği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı