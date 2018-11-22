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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü Video

İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü Video

- Kazaya karışan otomobil ve hafif ticari araçtan görüntü - Polis ekiplerinin çalışmasından görüntü - Cenaze aracından görüntüİZMİR (AA) - İzmir 'in Bayraklı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Tunay Şenay, 75. Yıl Mahallesi'ndeki dağ yolunda duran A.İ. idaresindeki 35 KA 0034 plakalı otomobilden indi.Bu sırada, karşı istikametten gelen ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 35 HE 1348 plakalı hafif ticari araç Şenay'a çarptı.Tunay Şenay, çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şenay'ın öldüğü belirlendi.Polis ekipleri olaydan sonra uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bild Akalan Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

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