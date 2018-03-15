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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
İzmir’de filmleri aratmayan kapkaç operasyonu

İzmir’de filmleri aratmayan kapkaç operasyonu

Zanlıların yakalanmaların

Kapkaç Akalan Barla Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Polis ekipleri
-Çalınan paralardan detay

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’de bir bankadan elinde para dolu poşetle çıkan vatandaş, 3 kişinin elindeki parayı kapıp kaçmasıyla şoke oldu. Polisler film sahnelerini aratmayan bir takiple kapkaçcıları yakaladı. İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir bankadan yüklü miktarda parayla çıkan bir vatandaş, 3 kişi tarafından soyuldu.Elindeki para dolu poşeti kaptıran vatandaş durumu derhal polis ekiplerine haber verdi. Emniyete düşen ihbarla birlikte harekete geçen ekipler, 3 kişinin kaçtıkları aracın plakasını tüm ekiplere bildirdi ve aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca başladı.
Çevreyolundan Çiğli’den Buca yönüne kaçan zanlılar, Buca kavşağına 300 metre kala kapama yapan polis ekiplerince yakalandı. E.G., B.E. ve ismi belirlenemeyen bir şahsı araç içinde yakalayan ekipler, yaptıkları aramada içi 100 TL’lik banknotlarla dolu kargo poşetini ele geçirdi. Şahısları ayrı ayrı ekip araçlarına bindiren ekipler, zanlıları sorguları yapılmak üzere Gasp Büro Amirliğine götürdü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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