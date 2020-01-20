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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir'de FETÖ operasyonu: Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı yakalandı Haberi

İzmir'de FETÖ operasyonu: Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı yakalandı Haberi

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( İZMİR ) İZMİR

Akalan Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Yakalama Emri 


- 2016 yılından bu yana yakalama emri ile aranan FETÖ silahlı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in en yakınındaki isim olan ve "kadim abi" diye tanınan Yusuf Bekmezci, İzmir'de yakalandı. Bekmezci ile birlikte yine yakalama emriyle aranan sözde Karşıyaka 'eyalet imamı' Akif Sarı da aynı evde yakalandı.
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