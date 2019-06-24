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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir'de feci kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir'de feci kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

-olay yerinden görüntü

Polis Jandarma Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

--genel ve detay

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde iki aracın çarpıştığı feci trafik kazasında aynı aileden olduğu öğrenilen 3 kişi hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolu Ören Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Tok’un (46) idaresindeki 35 ACB 518 plakalı otomobil, Kemalpaşa yönünden Turgutlu istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeritte geçti. Karşı şerite geçen otomobil, Turgutlu istikametinden Kemalpaşa yönüne ilerleyen Lütfi Değer (23) yönetimindeki 35 AYY 657 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, jandarma, polis ve AKS ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AKS ekipleri yaralıları sıkıştığı otomobilden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde aynı aileden oldukları öğrenilen Mustafa Tok, Firdevs Tok ve Yusuf Tok’un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer otomobil sürücüsü Lütfü Değer ise sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Tok, Firdevs Tok ve Yusuf Tok’un cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir-Ankara karayolunda bir süre tek şeritten sağlanan trafik otomobillerin kaldırılmasıyla normale döndü.
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