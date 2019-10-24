Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
İzmir’de faciadan dönüldü

İzmir’de faciadan dönüldü

-Olay yeri genel ve detay görüntü

( İZMİR )- Kum yüklü tır devrildi, kasında bulunan kumlar yola saçıldı İZMİR

Polis İş Makinesi Tır Şoförü Güvenlik Önlemi Direksiyon 


- İzmir’in Bornova ilçesinde önünde ilerleyen çöp kamyonunun ani fren yapması sonucu tır şoförü direksiyonun hakimiyeti kaybetti. Faciadan dönülen kazada tır devrilirken kasında bulunan kumlar yola saçıldı. Kazada ölen yada yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Karşıyaka-Bornova çevreyolunda meydana geldi. Birol Y. (38) idaresindeki 64 ER 680 plakalı kum yüklü tır, Karşıyaka istikametinden Bornova istikametinde seyir halindeyken Osmangazi Viyadüğü üzerinde önünde ilerleyen çöp kamyonunun ani fren yapması sonucu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tırın devrilmesiyle yola dökülen kumlar trafiği tehlikeye atarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevreyolu üzerinde güvenlik önlemi alırken, hafif şekilde yaralanan sürücü kontrol amaçlı ambulansa alınarak sağlık kontrolleri yapıldı. Öte yandan, kaza yerine çağrılan iş makinesi ile yola saçılan kumlar toplanırken, tır ise vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı