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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
İzmir’de faciadan dönüldü

İzmir’de faciadan dönüldü

-Olay yeri detay ve genel görüntü

( İZMİR )- İçerisinde 4 kişinin bulunduğu hafif ticari araç seyir halindeyken alev aldı İZMİR

Polis Bild Ticari Araç Benzin 


- İzmir’in Bayraklı ilçesinde 4 kişinin bulunduğu seyir halindeki hafif ticari araç benzin harlamasından dolayı alev aldı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.Olay, saat 22.30 sıralarında Çiçek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerem E. (51) idaresindeki 28 NC 855 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken benzin harlamasından dolayı birden alev aldı. Mahalle içerisinde aracını sağa yanaştıran sürücü Kerem E. ve yolcu durumunda bulunan 3 kişi hızlı bir şekilde araçtan inerek olay yerinden uzaklaştı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Araçta LPG bulunuyorduBenzinli ve LPG’li olduğu öğrenilen araçta yangın dolayısıyla faciadan dönüldü. Herhangi bir patlamanın yaşanmadığı olayda, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı araç kullanılmaz hale gelirken, yangında, can kaybı yaşanmaması ise teselli oldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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