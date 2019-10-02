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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir'de ev yangını Video

İzmir'de ev yangını Video

- Yangın çıkan ev - İtfaiye ekiplerinin çalışması - Ödemiş ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden olduİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.Akıncılar Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki, Ahmet Hallıoğlu'na ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangını fark eden Hallıoğlu ailesi evi tahliye etti.Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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