Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir'de erken terhis sevinci

İzmir'de erken terhis sevinci

askerlerin görüntüsü

( İZMİR ) İZMİR

Bedelli Askerlik Dell Askerlik Sistemi Gesi Erken Terhis 


- Askerlik sisteminin yeniden düzenlenmesi ile yayımlanan kararın ardından Bergama Askeri Garnizon Komutanlığı'nda görevli 169 asker erken terhis oldu. Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Bergama Garnizon Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapan 169 asker terhis belgelerinin imzalanmasının ardından, vatani borcunu ödeyerek terhis oldu. Terhis işlemleri tamamlanan askerler komutanları ile vedalaştıktan sonra terhis belgesini alarak görevini tamamladı. Erken terhis olmanın mutluluğu dile getiren askerler garajlara akın etti. "Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun" Sekiz aydır hizmet taburunda vatani görevini yapan Umut Özüstler, "Vatani görevimizi yapmaktan her zaman onur ve gurur duyduk. Ama yeni yasa sayesinde ailelerimize daha erken kavuşacağız, bunun için çok mutluyuz. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun" dedi.
(DVM-
İlgili Foto Galeriler
Bedelli Askerlik Caps'leriBedelli Askerlik Caps'leri
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı