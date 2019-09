İzmir'de en büyük pasta rekoru

--Pastacilar, vatandaşlar ve oda başkanları ile röportaj

- İzmirli ve ülkenin pek çok bölgesinden gelen pasta ustaları tarafından İzmir Fuarı'nda dünyanın en büyük pastasını yapma rekoru kırıldı. Bin 500 pasta şefi, 2 bin 842 metre uzunluğunda, 15 santimetre genişliğinde pastayı yapmak için ter dökerken, fuarı çevreleyen pasta havadan görüntülendi. İzmir Fuarı, ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dünyanın en büyük pastası İzmirli ve çeşitli illerden gelen pasta ustaları tarafından saatler süren çalışmanın ardından yapıldı. 20 ton ağırlığa ulaşan pasta, lezzetiyle İzmirli katılımcılardan tam not alırken, pastada 200 bin yumurta, 2 ton un, 2 ton şeker ve 10 ton krema kullanıldı. Etkinlikte bin 500 pasta şefi görev aldı, 2 bin 842 metre uzunluğunda ve 15 santimetre genişliğindeki pasta havadan görüntülendi. Yapımı 4 saat sürdü Pasta Şehri İzmir mottosuyla yola çıkan Pastart Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali 2 bin 842 metrelik Festival Pastası ile dünya rekorunu kırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi ev sahipliğinde, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası’na kayıtlı pastaneler ve festivale katılan şeflerin birlikte hazırladığı pastanın final bölümü olan ay yıldız formlu kısmını ise Pastart için İzmir’e gelen yabancı şefler ile Anadolu Otizm Vakfı’nın öğrencileri hazırladı. 2 bin 842 metre uzunluğundaki festival pastası, 15 santimetre genişliğinde tasarlandı. Pastanın yapımı 4 saat sürdü. "İlklerin şehri İzmir" Fuarı çevreleyen rekor pasta, İzmir 8. Noteri Filiz Özen tarafından tasdik edildi. Ardından İzmirlilere servis edilerek, dünya rekoru kutlandı. Festivalde Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, gördükleri manzaranın İzmir için çok olağan üstü olduğunu aktararak, “Gördüğümüz manzara İzmir için çok olağan üstü. Birçok ilke ev sahipliği yapmış Kültürpark'ta İzmirliyi böyle bir etkinlikte buluşturmak bizi çok mutlu ediyor. Birinci günden itibaren önemli etkinlikler gerçekleştirdik. Bugün dünya rekorunu kırdık. Dünyanın en büyük pastasını, İzmirli ustalarımızın eliyle ilklerin şehri İzmir'de yaptık” dedi.

İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası İhsan Esen de yaptığı açıklamada kentteki tüm pastacı ve esnafın seferber olduğunu belirterek İzmir’in her şeyin en iyisine layık olduğunu aktardı. Japonya'nın rekoru kırıldı İzmirli ustaların eliyle yapılan dev pasta İzmirli misafirlere ikram edildi. Pasta lezzet olarak da vatandaşlardan tam not aldı. Dünyanın en büyük dilimli pastasının bir önceki rekoru bin 800 metre ile Japonya'da bulunuyordu. İzmir'de yapılan 2 bin 842 metrelik dilimli pasta ile bu rekor kırılmış oldu.