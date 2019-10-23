İzmir’de doktorun feci ölümü: 12. kattan düşen doktor hayatını kaybetti

--Olayın yaşandığı apartmanın görüntüsü

--Zeynep B'nin düştüğü yer

-- Zeynep B. foto



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 12. kattan beton zemine düşen Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep B. olay yerinde hayatını kaybetti. Doktor B.'nin Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı doktoru olarak görev yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay, bu sabah saat 06.30 sıralarında Mavişehir 2040/4 sokakta meydana geldi. Eşinden boşandıktan sonra oğlu ile birlikte yaşadığı öğrenilen Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep B., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yaşadığı dairenin penceresinden aşağı düştü. Site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeynep B.'nin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Doktor B'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zeynep B.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duran polis olayla ilgili inceleme başlattı. (AÇ-HG-



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