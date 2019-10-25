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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
İzmir’de doğalgaz kokusu paniği

İzmir’de doğalgaz kokusu paniği

ekiplerin çalışmaları

( İZMİR )- Ekipler sokak sokak tarama yaptı İZMİR

Doğalgaz Kaçak Kanalizasyon Eziler Gaz Kaçağı 


- İzmir’in iki büyük ilçelerinden Bayraklı ve Karşıyaka’da ilçelerinde yaşayan vatandaşların ‘yoğun şekilde doğalgaz kokusu’ aldıklarına yönelik yaptıkları ihbarlar üzerine İZMİR GAZ’a bağlı ekipler teyakkuza geçti. Sokak sokak gezilerek doğalgaz kaçağı arandı. İzmir’de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Kentin iki büyük ilçelerinden Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde yaşayan vatandaşlarca, “Doğalgaz Acil Müdahale 187” hattına çok sayıda ‘aşırı derecede doğalgaz kokusu alıyorum’ ihbarında bulunuldu. Bayraklı ilçeye ait Postacılar Mahallesi ve Karşıyaka’ya ilçeye bağlı Örnekköy Mahallesi Girne Caddesi bölgelerinden gelen yoğun ihbarlar üzerine İZMİR GAZ’a bağlı çok sayıda ekip teyakkuza geçti. Gecenin ilerleyen saatlerinde gelen ihbarlar üzerine, 4 ekip, 1 tarama aracı ve çok sayıda personelin katılımı ile sokak sokak gezilerek doğalgaz kaçağı arandı. Sokaklar ve caddeler üzerinde bulunan kanalizasyon bacaları, binaların girişinde bulunan doğalgaz servis kutuları ve 10 adet doğalgaz basınç düşürme istasyonu dedektörler ile kontrolleri yapılarak kaçak arandı. Yapılan detaylı aramalar neticesinde herhangi bir doğalgaz kaçağına veya kokusuna rastlanılmadı.
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