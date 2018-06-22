İzmir’de dereler taştı hayat felç oldu

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( İZMİR )- Selde 3 ev hasar gördü çok sayıda hayvan telef oldu İZMİR



- İzmir’de aniden bastıran sağanak yağış Menemen ilçesine bağlı Çukurköy Mahallesinde 3 evi kullanılamaz duruma getirirken, çok sayıda hayvanın telef olduğu selde 20’ye yakın araç da zarar gördü. İzmir’in kuzey ilçelerinde bugün öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış adeta hayatı felç etti. Menemen İlçesine bağlı Çukurköy Mahallesinde 2 derenin taşması sonucu sular altında jkalan mahallede duvarları yıkılan 3 ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri gerekli önlemleri alarak su tahliyesine başladı.

Mahallede birçok hayvan sel sularından telef olurken 20’ye yakın araç da zarar gördü. Çukuröy’de yollar ve tarlalar sular altında kalırken heyelanla birlikte dağdan kopan kaya parçaları maddi hasara neden oldu. Yine Menemen’e bağlı Turgutlu Mahallesinde mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekiplerinin kurtardığı öğrenildi. Öte yandan, Kızılay ekiplerinin mahalle halkına tüm gerekli yardımları sağlayacağı açıklandı.

