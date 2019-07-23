İzmir’de Demokrasi Yürüyüşü ve Nöbeti Video

15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde İzmir’de binlerce vatandaş Basmane Meydanı’nda toplandı. “Demokrasi Yürüyüşü İzmir” pankartıyla Konak Meydanı’na yürüyen kalabalık, “Öleceksek adam gibi ölelim”, “Unutmadık, unutmayacağız”, “Halkın gücü, tankın gücünü yendi” şeklinde dövizleri taşıdı
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