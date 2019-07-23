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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
İzmir’de Demokrasi Yürüyüşü ve Nöbeti İzle

İzmir’de Demokrasi Yürüyüşü ve Nöbeti İzle

15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde İzmir’de binlerce vatandaş Basmane Meydanı’nda toplandı. “Demokrasi Yürüyüşü İzmir” pankartıyla Konak Meydanı’na yürüyen kalabalık, “Öleceksek adam gibi ölelim”, “Unutmadık, unutmayacağız”, “Halkın gücü, tankın gücünü yendi” şeklinde dövizleri taşıdı

Kalaba Alabalık Darbe Girişimi 

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