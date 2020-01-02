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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
İzmir’de dehşete düşüren kanlı pusu kamerada... Olay yerinden geçen 2 kişi vurularak hayatını kaybetti Video

İzmir’de dehşete düşüren kanlı pusu kamerada... Olay yerinden geçen 2 kişi vurularak hayatını kaybetti Video

- Olay yeri detay

İlk Müdahale Çatışma Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- Genel detay
-- Hayatını kaybeden Serkan Kara'nın fotoğrafı

( İZMİR -EK)- Pusu esnasında olay yerinden geçen 2 kişi hayatını kaybetti İZMİR

- İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir araca yönelik gerçekleşen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Ölen iki kişinin tesadüfen olay yerinden geçtiği ve hayatlarını kaybettiği öğrenildi.Edinilen bilgiye göre olay, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Kalabalık bir grup, bir araca ateş açtı. Çıkan çatışma sonucu dehşet dolu anlar yaşandı. Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre o sırada tesadüfen yoldan geçen motokurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir otomobilde bulunan Lokman Çakır (40) ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan acı haber geldi ve kurtarılamadı.Öte yandan, polis ekipleri hastane önünde güvenlik önlemleri aldı.Dehşet anları kameradaSilahlı saldırı anları kameralara da anbean yansıdı. Görüntülerde kalabalık bir grubun ateş açtığı ve bölgede bulunan vatandaşların panikle sağa sola kaçıştığı görülüyor.Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.
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