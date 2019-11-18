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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir'de dehşet: Cezaevinden izinli çıktı önce sevgilisini sonra kendini öldürdü İzle

İzmir'de dehşet: Cezaevinden izinli çıktı önce sevgilisini sonra kendini öldürdü İzle

-Adli tıptan detaylar arşiv

İlk Müdahale Cenaze Sağlık Ekipleri Genç Kadın Pompalı Tüfek 

-- Ölenlerin fotoları

( İZMİR )- Cezaevinden izinli çıkan şahıs dehşet saçtı İZMİR

- İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan şahıs önce sevgilisini sonra kendisini vurdu. Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Karanfil Mahallesi 1108 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden izinli çıkan Şehmuz Selçuk (24), sevgili olduğu bir çocuk annesi Melisa Kalem'in evine gitti. İkilinin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Şehmuz Selçuk, tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından yanında getirdiği pompalı tüfekle Melisa Kalem'e ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden genç kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Şehmuz Selçuk daha sonra yine aynı tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede her iki kişinin de olay yerinde öldüğünü belirledi. Yakınları sinir krizi geçirdi Öte yandan, Melisa Kalem'in vurulduğunu duyarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı Polis ekipleri olayın gerçekleştiği apartmanda geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ve savcının incelemesinin ardından cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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