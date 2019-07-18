Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
İzmir’de Damperi açık kalan kamyon viyadüğe çarptı

İzmir’de Damperi açık kalan kamyon viyadüğe çarptı

Viyadüğe çarpıp sıkışan kamyondan detay

Kış Saati Hafriyat Kamyonu 

-Vatandaşlardan röp.
-Oluşan trafikten detay

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Aliağa ilçesinde kamyonun açık unutulan damperi viyadüğe çarptı, kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Aliağa Organize Sanayi yolu Kunduz çayı Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aliağa Organize Sanayi istikametinden gelmekte olan ve damperi açık unutulduğu iddia edilen N.E.’nin (64 ) kullandığı 07 GPM 62 plakalı hafriyat kamyonu, yapım aşamasında olan İzmir -Çandarılı otoban yolunda bulunan viyadük 5 nolu köprüye çarptı. Kazanın şiddeti ile köprünün tek kirişi kılırken ,sürücü N.E yaralandı. Yaralı sürücü Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun 2 saat kapalı kalan yol, organize sanayinde çalışan işçilerin çıkış saatine sebebiyle işçiler, belli bir mesafe yürüdükten sonra servis araçlarına bindiler Olay yerine 1 kepçe ve 1 tane kurtarıcı vinç aracı gönderildi. Köprüye çarptıktan sonra takılı kalan kamyonun damperi indirilerek yol trafiğe açıldı. Kaza sonrası köprüde ufak çapta hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Düzce'de Sel FelaketiDüzce'de Sel Felaketi
Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!
Aydos Ormanında Vahşi Kadın CinayetiAydos Ormanında Vahşi Kadın Cinayeti
Şoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp EdildiŞoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp Edildi
Lüks Araçla Birlikte 60 Bin Lira Da Kül OlduLüks Araçla Birlikte 60 Bin Lira Da Kül Oldu
Kataloglu Fuhuş Çetesi Operasyonuna 9 TutuklamaKataloglu Fuhuş Çetesi Operasyonuna 9 Tutuklama
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı