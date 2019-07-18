İzmir’de Damperi açık kalan kamyon viyadüğe çarptı

-Vatandaşlardan röp.

-Oluşan trafikten detay



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in Aliağa ilçesinde kamyonun açık unutulan damperi viyadüğe çarptı, kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Aliağa Organize Sanayi yolu Kunduz çayı Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aliağa Organize Sanayi istikametinden gelmekte olan ve damperi açık unutulduğu iddia edilen N.E.’nin (64 ) kullandığı 07 GPM 62 plakalı hafriyat kamyonu, yapım aşamasında olan İzmir -Çandarılı otoban yolunda bulunan viyadük 5 nolu köprüye çarptı. Kazanın şiddeti ile köprünün tek kirişi kılırken ,sürücü N.E yaralandı. Yaralı sürücü Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun 2 saat kapalı kalan yol, organize sanayinde çalışan işçilerin çıkış saatine sebebiyle işçiler, belli bir mesafe yürüdükten sonra servis araçlarına bindiler Olay yerine 1 kepçe ve 1 tane kurtarıcı vinç aracı gönderildi. Köprüye çarptıktan sonra takılı kalan kamyonun damperi indirilerek yol trafiğe açıldı. Kaza sonrası köprüde ufak çapta hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

