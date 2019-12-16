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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir'de çok sayıda kaçak sigara ve sahte içki ele geçirildi

İzmir'de çok sayıda kaçak sigara ve sahte içki ele geçirildi

Polisin operasyon anı görüntüleri

( İZMİR ) İZMİR

Elektronik Sigara Sahte İçki Sigara Harekete Geç Kaçak Sigara 


- -İzmir'de çok sayıda sahte içki ve kaçak sigara ele geçirildi Ali İhsan Çiftçi İzmir'in Konak ilçesinde 7 bin 200 paket kaçak sigara ve Karabağlar ilçesinde bir depoda, 185 şişe sahte içki ele geçirildi. Her iki olayla da ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde bir depoda kaçak sigara olduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin söz konusu depoda yaptığı aramada 7 bin 200 paket kaçak sigara, 115 dal sarılmış sigara, 130 puro, 13 elektronik sigara ile 55 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan N.Ö. isimli şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki bir depoda da sahte içki bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese düzenlenen operasyonda, 185 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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