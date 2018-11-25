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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
İzmir’de çocuk hakları için sessiz çığlık

İzmir’de çocuk hakları için sessiz çığlık

-Çocuklardan görüntü

Pandomim Farkındalık Mutlu Yaşam Yeni Yıl Irak 

--Yürüyüşten görüntü
--Yönetmen röportaj

( İZMİR ) - İZMİR

- Seferihisar Çocuk Belediyesi tarafından çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla Konak Meydanında pandomim gösterisi düzenlendi.
Miniklerin pandomim gösterisi izleyenlerden tam not aldı. Seferihisar Belediyesi tarafından kurulan Çocuk Belediyesi, çocuk haklarına vurgu yapmak ve farkındalık sağlamak amacıyla Konak Meydanında pandomim gösterisi düzenledi.
Yüzleri beyaza boyanan minikler, beyaz eldivenleri ve siyah kıyafetleriyle gösterilerini gerçekleştirirken, gösteri çevredekiler tarafından oldukça beğenildi. Tiyatro yönetmeni Vedat Murat Güzel, daha önce de benzer etkinlikler yaptıklarının altını çizerek, “Çocukların daha yaşanası bir dünyada, özgür ve mutlu yaşamalarını temenni ediyoruz. Bunun için pantomim sanatı ile sessiz çığlıklar ürettik. İzmir’den tüm dünyaya çocukların hakları var lütfen bunu unutmayalım diyoruz” diye konuştu.
“Çocukların hakları unutulmasın” ‘Çocuk aklı deme çocuk haklı de’ mesajı verdiklerini belirten Güzel, “Çocukların hakları olduğunu bir kez daha herkese hatırlatmak istiyoruz. Çocukların daha yaşanası bir dünyada, özgür ve mutlu yaşamalarını temenni ediyoruz. Bunun için sessiz çığlıklar ürettik, pantomim sanatını bu yüzden kullandık. İzmir’den tüm dünyaya çocukların hakları var lütfen bunu unutmayalım diyoruz. Değişik yıllarda ‘1001 pantomimci’ adı altından yine pantomim sanatını kullanarak sessiz çığlıklar üretmeye çalışmıştık. Yeni yıla girerken yeni yıldan güzellikler temenni etmek, çocuklara daha yaşanası bir dünya bırakmak için her yıl sanat yoluyla etkinliğimizi yapıyoruz. Burada 70 yaşında insanlar da var. Herkesi kucaklayarak buradan daha güzel bir dünya ve çocukların daha mutlu bir dünyada yaşaması için çocuklarımızın hakları var bunları unutmayalım diyoruz” ifadelerini kullandı. (TT-CA-
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