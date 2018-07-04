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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir'de çocuğa cinsel taciz iddiası

İzmir'de çocuğa cinsel taciz iddiası

- - Zanlının emniyete getirilmesi - Karşıyaka ilçesinde 13 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla aranan zanlı yakalandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde 13 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.Alınan bilgiye, Karşıyaka ilçesinde alışverişten dönen 13 yaşındaki D.S'nin kendisini takip eden kişi tarafından apartman girişinde tacize uğradığı ihbarı üzerine Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının M.K olduğunu tespit etti.Şüphelinin kaçış istikametine göre çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, zanlının Karaburun ilçesine oradan da Kemalpaşa ilçesine gittiğini belirledi.Operasyon düzenleyen ekipler, M.K'yı saklandığı yerde yakaladı.Gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine teslim edildi.

Alışveriş Akalan Kamera Cinsel Taciz Kaçış 

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