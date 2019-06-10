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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir’de cinnet getiren baba iki kızını ağır yaraladı

İzmir’de cinnet getiren baba iki kızını ağır yaraladı

-Olay yerinden görüntüler

Polis Psikoloji Polis Merkezi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Genel ve detay görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Bayraklı ilçesinde cinnet getirdiği iddia edilen baba, av tüfeğiyle 2 kızını ağır yaraladı. Olay, saat 19.00 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1634. Sokak’ta bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mustafa Kemal S., belirlenemeyen bir nedenle evde cinnet getirdi. Evde bulunan av tüfeğini alan Mustafa Kemal S., evde bulunan Sudenaz S. (16) ve Gamze S.'ye (13) ateş açtı. Açılan ateş sonucunda iki kardeş vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sudenaz S. ve Gamze S. ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Mustafa Kemal S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan iki kardeşin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayın geçtiği evde incelemelerde bulundu. İki kızını av tüfeği ile ağır yaralayan cani baba ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cani babanın kızlarını neden vurduğu ifadesinin ardından netlik kazanacak.
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