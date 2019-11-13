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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir'de cinayet: 4 ölü

İzmir'de cinayet: 4 ölü

- Olayın meydana geldiği mahalleden detay görüntü - Olay yerinde toplanan vatandaşlardan görüntü - Mahalleli vatandaşla röportaj - Kiraz'da aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurularak öldürüldüİZMİR (AA) - İzmir 'in Kiraz ilçesine bağlı Çayağzı Mahallesi'nde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde bulundu.Alınan bilgiye göre, İbrahim Akkeçe (40), eşi Döndü Akkeçe (38), oğulları Kemal Akkeçe (17) ve akrabaları Erol Akkeçe (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu.Olaya ilişkin maktullerin akrabaları Murat Akkeçe (35) jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayetleri kendisine ait tabanca ve tüfekle, "eşinin rahatsız edilmesi" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

Ayetler Jandarma Cinayet 

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