İzmir'de Çin Devlet Sirki gösteri yaptı

- Çin Devlet Sirkinin gösterisi - 88. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Devlet Sirki, İzmir lilerle buluştuİZMİR (AA) - 88. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Devlet Sirki, İzmir lilerle buluştu.88. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın Partner Ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti’nin “Devlet Sirki” ekibi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kortej oluşturarak yürüyüş yaptı. Çeşitli gösteriler yaparak ilerleyen gruba halkın ilgisi yoğun oldu. Grup daha sonra otobüsle Kültürpark'taki fuar alanına geçti.Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Sirki ekibi, yarın da Karşıyaka ve Kültürpark'ta gösterilerine devam edecek.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım