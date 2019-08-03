Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir’de Can Bonomo rüzgarı

İzmir’de Can Bonomo rüzgarı

-Bonomo'nun şarkılarını seslendirmesi

Hafta Sonu İsaf 

--Genel ve detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir Optimum Bahçe Konserleri’nde sahne olan Can Bonomo, müzikseverlere unutamayacakları bir konser vererek keyifli anlar yaşattı. Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını her hafta sonu bahçe alanında ağırlayarak, misafirlerine unutulmaz saatler yaşatan İzmir Optimum AVM’nin bu haftaki konuğu Can Bonomo oldu. Güçlü sesi ve tarzıyla büyük beğeni toplayan Bonomo, bahçe konserlerinde hayranlarıyla bir araya gelerek keyifli dakikalar yaşattı. Sanatçının hayranları konserin başlamasına saatler kala alanı doldururken, Bonomo’nun sahneye çıkmasıyla coşku adeta tavan yaptı. En sevilen şarkılarını dinleyicileriyle birlikte seslendiren Bonomo, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.
İlgili Foto Galeriler
Ünlüler böyle oy kullandı (23 Haziran 2019 seçimleri)Ünlüler böyle oy kullandı (23 Haziran 2019 seçimleri)
Nusret Gökçe, Kırmızı halıyı 'tuz'ladıNusret Gökçe, Kırmızı halıyı 'tuz'ladı
Türkiye'nin altın oranlı güzelleriTürkiye'nin altın oranlı güzelleri
Ünlü isimler de sandık başında (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)Ünlü isimler de sandık başında (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)
Demet Akbağın Eşi Zafer Çika Son Yolculuğuna UğurlandıDemet Akbağın Eşi Zafer Çika Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tarkana Özel Ses Sistemli MinibüsTarkana Özel Ses Sistemli Minibüs
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı