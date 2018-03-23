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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
İzmir'de 'çamur' yağdı oto yıkamacılar dolup taştı

İzmir'de 'çamur' yağdı oto yıkamacılar dolup taştı

İzmir 'de "çamur" yağdı oto yıkamacılar dolup taştı - Üzeri toz ve çamur tabakası ile kaplanmış araçlar - Oto yıkamacıda araçların temizlenmesi - Necati Ceylan'ın konuşması - Özgür Kaygusuz'un konuşması - Oto yıkamacı Volkan Perk'in konuşması - Kentte gece saatlerinden itibaren toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur da yağınca vatandaşlar oto yıkamacılara koştuİZMİR (AA) - İzmir 'de, gece saatlerinden itibaren toz taşınımı nedeniyle yağan çamurlu yağmur araçları kirletince vatandaşlar oto yıkamacılara akın etti.Dünden bu yana etkili olan lodos, Kuzey Afrika'dan taşıdığı tozu kentte bıraktı. Kentin bazı bölgelerinde yağmurla birleşen tozun çamura dönüşmesi sonucu vatandaşlar zor anlar yaşadı.Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan İzmir liler, araçlarının üzerinin yoğun bir toz ve çamurla kaplı olduğunu gördü. Bazı vatandaşlar araçlarını kendileri temizlerken bazıları da temizliği oto tamircilerine bırakmayı tercih etti.Aracını yıkatmak için oto yıkamacıya giden Necati Ceylan (70), "Sabah kalktık çamur yağmış, gezmeye gidecektik. Araba çok berbat olmuş. Ben de arabayı yıkatmaya geldim." dedi.
Özgür Kaygusuz da sabah aracını çok tozlu gördüğünü belirterek, "Gece toz mu yağdı çamur mu yağdı anlamadım. İçine bile toz girmiş. En iyisi ben arabayı yıkatayım dedim." diye konuştu.
Oto yıkamacı Volkan Perk ise normalde işlerinin iyi olduğunu ancak bugün çok daha yoğun geçtiğini dile getirerek, "Gece yağan çamurdan dolayı yoğunuz. Araçlardan belli, hepsi çamur olmuş. Müşterilere en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
Öte yandan, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan ve "toz taşınması" denilen hava hadisesinin bu sabah İzmir 'de de etkili olduğunu bildirdi.Yetkililer, lodosun Kuzey Afrika topraklarından aldığı tozu Türkiye'nin batı kıyılarına taşıdığını belirtti.
İzmir 'de bugün ve yarın da yağış beklediklerini bildiren yetkililer, havadaki toz ve rüzgar nedeniyle yağışların "çamur" şeklinde görülebileceği uyarısında bulundu.

Bild Lodos Gesi Yağan Irak 

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