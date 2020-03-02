İzmir'de camilerde Mehmetçik için dua edildi

- Fetih suresi'nin okunması - Mehmetçik için dua edilmesiİZMİR (AA) - İzmir 'de Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için camilerde dua edildi.Alsancak Hocazade Camisi'nde sabah namazı için bir araya gelen İzmir liler, namaz öncesi Fetih suresi okuyarak harekata katılan askerlere dua etti.Cami cemaatinden Burhan Tuncel, "Bahar Kalkanı Harekatı'nı destekliyorum. Suriye'den gelen düşmanları yok etmek için Mehmetçik elinden geleni yapacaktır." diye konuştu.
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