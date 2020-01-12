İzmir'de çalınan 80 küçükbaş hayvan Bursa'da yakalandı



- İzmir’de çalınan 80 küçükbaş hayvanın bulunduğu TIR, Bursa’nın İnegöl ilçesinde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, çalınan hayvanların sahiplerine teslim edilecek. Alınan bilgiye göre İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den çalınan 80 küçükbaş hayvanın, bir TIR ile Bursadan İnegöl’e geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri plakası belirlenen TIR'ın İnegöl girişinde aldı. TIR'ı durdurarak arama yapan polis ekipleri, dorsesinde 80 adet küçükbaş hayvan buldu. Olayla ilgili TIR sürücüsü Tamer D. ile Umut C., gözaltına alındı. Tır ise hayvanlarla birlikte karakolun bahçesine çekildi. Hayvanlar ise İzmir’den gelecek sahiplerine teslim edilecek. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.



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