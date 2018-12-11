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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İzmir'de bir tırda 30 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'de bir tırda 30 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

- Polis ekiplerinin operasyonundan detay görüntülerİZMİR (AA) - İzmir 'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda bir tırda 30 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente tır ile uyuşturucu sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Söz konusu tırı Bornova ilçesi Karaçam mevkisinde durduran ekipler, araçta yapılan aramada 30 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.Sürücü ile araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu 

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