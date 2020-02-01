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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir'de bir kadın uğradığı silahlı saldırıcı sonucu ağır yaralandı

İzmir'de bir kadın uğradığı silahlı saldırıcı sonucu ağır yaralandı

Olay yeri genel ve detay görüntü

( İZMİR ) İZMİR

Hastane Silahlı Saldırı Sağlık Ekipleri Saldırı Kadın Hasta 


- İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenigün Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki S.B, işe gitmek için oturduğu binadan çıktığı esnada eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.B'nin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan bina sakinleri kadının yardımına koştu. S.B’nin yaralı durumda olduğu gören komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kafasından yaralanan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen kadın Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlı A.B. ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken, kurşunların isabet ettiği bir aracın da camı kırıldı. Polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şüpheliyi yakalamak için de çalışma başlatıldı.
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