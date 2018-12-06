Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- İzmir'de bakkal dükkanında karı kocaya korkunç infaz İzle

- İzmir'de bakkal dükkanında karı kocaya korkunç infaz İzle

-Olay yerinden cep telefonu detayı

Jandarma Silahlı Saldırı Cep Telefonu Yaşlı Çift Saldırı 

--Fotoğraf detayı

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Selçuk ilçesinde bakkal işleten karı-koca, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce iş yerinde yapılan silahlı saldırıyla öldürüldü. Olay, dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlık Mahallesi'nde anayol üzerinde bakkal dükkanı işleten Hasan Hüseyin Özkan ve Şenay Özkan çifti, gece geç saatlerde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Özkan çifti, olay yerinde hayatlarını kaybetti. İki kız evlat sahibi oldukları öğrenilen yaşlı çiftin cansız bedenleri, Selçuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Herhangi bir soygunun olmadığı iş yerinde, saldırının kimler tarafından yapıldığının belirlenmesi amacıyla jandarma tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. (NÖS-ÖA-NT-Y)
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı