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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir’de aynı bölgede 2 gün arayla 2’inci yangın Video

İzmir’de aynı bölgede 2 gün arayla 2’inci yangın Video

Olay yeri detay görüntü

Güvenlik Önlemi Uttu Orman Yangını Orman İşçisi Trol 

-Yangını söndürme çalışmları

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Konak ilçesinde, gece saatlerinde yerleşim yerlerine yakın alanda 2 gün arayla 2’inci kez çıkan orman yangını korkuttu. Edinilen bilgiye göre orman yangını, Konak ilçesi Çınartepe Mahallesi’nde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede etkisini artırdı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile itfaiye ekibi müdahale etti. Panik yaratan olayın neticesinde mahalledeki vatandaşlar da sokağa döküldü. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı. Karadan yapılan müdahale sonrasında yangın güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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