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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
İzmir’de atık depolama alanı alev alev böyle yandı Video

İzmir’de atık depolama alanı alev alev böyle yandı Video

Yangından görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Kimya Gesi 


- İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi'nde Dümbültektepe olarak adlandırılan dağlık alandaki atık havuzda öğlen saatlerinde bir kez daha yangın çıktı. Mahallenin su pompalarına yaklaşık 200 metre yakınında bulunan bir şirkete ait kimyasal atıklarla dolu havuzda öğlen saatlerinde yangın çıktı. Kimyasal atıkların reaksiyona girmesi ile başlayan yangını söndürme çalışmaları itfaiye ekipleri tarafından aralıksız devam ediyor. Aralıksız devam eden yangının dumanları, Aliağa’nın geniş bir bölgesinden görüldü.

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