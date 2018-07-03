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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
İzmir'de anneanne ile torunundan haber alınamadığı iddiası

İzmir'de anneanne ile torunundan haber alınamadığı iddiası

- - Olay yerinden detaylar - Derya Çelik ile röportaj - Tire ilçesinde sabah saatlerinden bu yana haber alınamayan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesi Fatma Yenigün için arama çalışması başlatıldıİZMİR (AA) - İzmir 'in Tire ilçesinde, sabah saatlerinden beri haber alınamayan Fatma Yenigün ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik'i bulmak için arama çalışması başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Derebaşı Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Yenigün ile torunu Rüya Çelik sabah saatlerinde evden ayrıldı. Aile üyelerinin ulaşamaması üzerine güvenlik güçlerine haber verilmesinin ardından AFAD ve jandarma ekipleri anneanne ve torununu bulmak için çalışma başlattı.Rüya'nın annesi Derya Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde tarlada çalışmak için evden çıktıklarını, daha sonra annesi Fatma Yenigün'ün Rüya'yı da alarak evden ayrıldığını öğrendiklerini söyledi.

Annesinin daha önce de kendilerini terk edip gittiğini ve 22 yıl kendisinden haber alamadıklarını kaydeden Çelik, annesiyle 4 senedir birlikte yaşadıklarını söyledi.

Derya Çelik, annesinin küçük kızlarını eve getirmesini isteyerek, "Bana, kardeşlerime annelik yapmadı. Ne olur benim çocuğumu göndersin, benim çocuğumu gönderemiyorsa birine teslim etsin. Korkuyorsa birine teslim etsin. Ben hiçbir şey istemiyorum. Gelsin yine sahip çıkarım ona, yeter ki çocuğumu getirsin." dedi.
Derya - Hakan Çelik çiftinin Rüya dışında 12 yaşında Cihangir ve 17 yaşında Gülçin adında çocukları da bulunuyor.

A Haber Jandarma Küçük Kız Güvenlik Güçleri 

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