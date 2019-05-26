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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
İzmir'de akraba cinayeti...Dayısını 16 el ateş ederek öldürdü

İzmir'de akraba cinayeti...Dayısını 16 el ateş ederek öldürdü

Yaralıların ambulansa taşınması

Akalan Cinayet 

-Olay yeri görüntüsü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Selçuk ilçesinde 18 yaşını henüz doldurmayan 2001 doğumlu B.S. isimli şahıs, İZBAN Selçuk istasyonu çıkışında dayısı M.Ç.'ye 16 el ateş etti. M.Ç., hayatını kaybetti. Olay, öğlen saatlerinde İzmir'in Selçuk ilçesindeki İZBAN Selçuk istasyonu çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 2001 doğumlu, ancak 18 yaşını henüz doldurmayan B.S., dayısı M.Ç.'ye silahla saldırdı. 16 el ateş ettiği öğrenilen B.S., olay yerinden kaçarken emniyet ekiplerince yakalandı. Olayda ağır yaralanan M.Ç. ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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