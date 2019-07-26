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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
İzmir'de ahşap palet fabrikasında yangın (4)

İzmir'de ahşap palet fabrikasında yangın (4)

- Kedi ve köpeklerin yangından etkilenmemesi için önlem alınmasıİZMİR (AA) - İzmir 'de ahşap palet fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Bornova ilçesi 7405/1 Sokak'ta bulunan bir ahşap palet fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.Çevredeki vatandaşların destek verdiği ve helikopterin de kullanıldığı söndürme çalışmaları, yaklaşık 1,5 saat sürdü. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.Yangının ardından fabrikanın bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği, büyük çapta maddi hasarın oluştuğu gözlendi.Öte yandan fabrikanın yakınındaki Bornova Belediyesi Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de kedi ve köpeklerin yangından etkilenmemesi için önlem alındı.Merkezin Müdürü Veteriner Hekim Zeynep Seher Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezde tedavi gören yaklaşık 200 kedi ve köpeğin bulunduğunu belirterek, "Yangın başladığında rüzgar nedeniyle risk vardı, bu nedenle köpekleri dışarıya çıkardık, kedileri kafesleriyle beraber arabaya aldık. Merkezde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı." dedi.

Polis Fabrika Köpek Helikopter 

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