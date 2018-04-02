İzmir'de 71 yabancı uyruklu yakalandı Haberi

- Kamyonetten çıkarılan göçmenlerin görüntüsü - Bayraklı ilçesinde bir kamyonet kasasında 71 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Kapalı kasa kamyonette havasızlıktan boğulma tehlikesi geçiren 5 yaşındaki Suriyeli çocuğa sağlık ekipleri müdahale ettiİZMİR (AA) - İzmir 'in Bayraklı ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 71 yabancı uyruklu yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şubesi ekipleri, 27 Mart'ta Anadolu Caddesi'nde şüphelendikleri kapalı kasa kamyoneti durdurdu.Yapılan aramada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 71 yabancı uyruklu yakalanırken, 40 can yeleği, 5 şambrel ve 2 şişirme pompası ele geçirildi. - Suriyeli çocuğa sağlık ekipleri müdahale ettiKamyonet kasasındaki yabancı uyruklular dışarı çıkarılırken havasızlıktan boğulma tehlikesi geçiren 5 yaşındaki Suriyeli çocuğa 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan K.K. (46) ve F.E. (27) işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.