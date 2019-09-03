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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun tandırda ölü bulunması Video

İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun tandırda ölü bulunması Video

- Gözaltına alınan anne ve iki şüpheli adliyeye götürülmesi - Gözaltına alınan anne ve iki şüpheli adliyeye götürüldüİZMİR (AA) - İzmir 'in Buca ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun kullanılmayan tandırda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan annesi ve iki zanlı adliyeye sevk edildi.Eymen Sadık Durak'ın öldürüldükten sonra cesedinin poşetle Kaynaklar Mahallesi'nde kullanılmayan tandıra bırakılmasıyla ilgili gözaltındaki anne M.D. (25) ile erkek arkadaşı S.E. (37) ve kardeşi E.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılar, adliyeye sevk edildi.Öte yandan, çocuğun cesedinin İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin tamamlandığı, kesin kimlik tespiti için anneden DNA örneği alınabileceği öğrenildi.Eymen Sadık Durak'ın annesi M.D'den şiddet gördüğü ihbarı üzerine araştırma başlatılmış, gözaltına alınan kadın, ifadesinde çocuğunu erkek arkadaşı S.E'nin öldürdüğünü söylemişti.İfadeler doğrultusunda araştırma yapan ekipler, tuğlayla kapatılmış tandırdaki poşette küçük çocuğun elleri ve ayakları bağlanmış cesedini bulmuş, S.E. ve kardeşi E.E'yi gözaltına almıştı.

Kimlik Tespiti Irak 

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